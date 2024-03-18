"جمعية الطقس والمناخ": اليوم تبدأ حالة مطرية معتبرة بهذه المناطق

توقّعت جمعية الطقس والمناخ، أن تبدأ اليوم حالة مطرية معتبرة.
وكشفت عن أن التوقعات تشير إلى هطول أمطارٍ على أجزاءٍ من مناطق: شمال الرياض وغربها وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنوّرة والقصيم وشمالي مكة المكرّمة، والشرقية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مُثارة وزخاتٍ من البَرَد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرّمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وقال المركز: في حين تتهيَّأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مثارة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، والأجزاء الشمالية من المدينة المنوّرة.