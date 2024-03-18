"جمعية الطقس والمناخ": اليوم تبدأ حالة مطرية معتبرة بهذه المناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مُثارة وزخاتٍ من البَرَد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرّمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.