الرياض.. انطلاق الدورة الموسعة الـ45 للجنة التراث العالمي برئاسة المملكة

وستدرس اللجنة في اجتماعها مقترحات إدراج 50 موقعًا إلى قائمة التراث العالمي،؛ منها 37 موقعًا ثقافيًّا، و11 موقعًا طبيعيًّا، وموقعان متعددي الأهمية، إلى جانب مناقشة 5 تعديلات على حدود المواقع التراثية جذريًّا، وتضم قائمة التراث العالمي 1157 موقعًا تراثيًّا منتشرة في 167 دولة حول العالم، مقسمةً ما بين مواقع طبيعية مثل الغابات والواحات، ومواقع من صنع الإنسان كالقرى والقصور ذات الأهمية الثقافية والتراثية، ومواقع تجمع بين الاثنين.