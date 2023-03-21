وصفه بالأمر "المعيب".. "الجفري": فئة من الأطباء والمسؤولين تمنع العلاج عن بعض كبار السن

وفي مقاله "الأطباء.. وكبار السن!!" بصحيفة "المدينة"، يقول الجفري: "للأسف، ومع محدودية موارد بعض المواطنين، بدأ فئة من الأطباء والمسؤولين في بعض المواقع؛ اتخاذ قرارات تمنح العلاج للبعض، وتمنعه عن البعض، وكأنهم يُحدِّدون من سيعيش ومن سيموت.. البشر الذين يمنعون العلاج عن كبار السن، وخاصة في المستشفيات الكبرى، وفيما يخص الأمراض المستعصية، ويحرمون الناس من العلاج والحصول على حياة كريمة - مهما كانت حجتهم من كِبَر سن وخلافه - أمر معيب، ولا يحق لهم منع الناس من الحصول على العلاج اللازم، لتكون حياتهم أكثر دعة. ونحن من موقعنا هذا نقول لهم: إن الأعمار بيد الله، فمن الذي نصَّبكم لاتخاذ قرار: (مَن يُعَالَج، ومَن لا يُعَالَج). الله وحده هو من يُحدِّد من يعيش ومن يموت، فلماذا الحكم المجحف هذا".