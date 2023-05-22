ببرنامج مشترك مع فريق "راجستان رويالز نيوم".. تعزز حضور الكريكت بين أفراد مجتمعها

وقالت مديرة قطاع الرياضة في نيوم جان باترسون: تلتزم نيوم بتعزيز وبناء مجتمع يتمتع أفراده بأعلى مستويات الصحة واللياقة على مستوى العالم، وتنصب شراكتنا مع الرويالز في إطار تحقيق تلك الرؤية, مضيفةً أن الكريكيت تعد رياضة شائعة في نيوم، ونرغب في الاستفادة من الإقبال المتزايد على هذه الرياضة ودعمها بما يسهم في انتشارها في جميع أنحاء المنطقة, كما أن تعاوننا مع كل من الاتحاد السعودي للكريكت وفريق رويالز سيتيح لنا تمكين الجميع من ممارسة الكريكت داخل مجتمع نيوم.