"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وأتربة مثارة وعوالق ترابية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير ونجران وجازان والباحة والشمالية).
وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير استمرار عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على العرين وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وخميس مشيط، وأمطارًا غزيرة على أحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، حتى الساعة الـ22 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا. فيما تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة على ثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وأمطارًا متوسطة على بدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية ورياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية على الكامل وخليص ومدركة حتى الساعة الـ 11 من صباح الأربعاء، وأمطارًا خفيفة على الطائف وأصم وميسان حتى الساعة الـ22 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.