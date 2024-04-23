"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وأتربة مثارة وعوالق ترابية

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية على الكامل وخليص ومدركة حتى الساعة الـ 11 من صباح الأربعاء، وأمطارًا خفيفة على الطائف وأصم وميسان حتى الساعة الـ22 من مساء الأربعاء.