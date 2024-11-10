"اجدان للتطوير العقاري" راعيًا ماسيًا لمعرض سيتي سكيب العالمي 2024" بالرياض

شركة اجدان للتطوير العقاري، التي تأسست في مدينة الخبر، عام 2016م، تعد من أبرز الشركات الرائدة في تقديم مشاريع عقارية فاخرة ومتعددة الاستخدامات، والتي تسهم في تعزيز تجربة المعيشة والاستثمار في المملكة، والتي تتوافق مع رؤية السعودية 2030، كما تحرص الشركة، عبر أنشطتها، على تقديم مشاريع تتفاوت ما بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، لتقوم بخدمة أكبر قدر ممكن من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته الشركة على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري بالمملكة،كما تستهدف «اجدان»، تطوير الكثير من المشاريع الحيوية الحديثة، في كبرى مدن المملكة، منها الرياض والخبر وجدة وغيرها. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ajdan.com/