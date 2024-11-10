"اجدان للتطوير العقاري" راعيًا ماسيًا لمعرض سيتي سكيب العالمي 2024" بالرياض

شركة «اجدان للتطوير العقاري»، الراعي الماسي للحدث العقاري الأكبر "سيتي سكيب 2024" والذي سيقام في "مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم" بتنظيم من شركة «تحالف»، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024 الجاري. حيث تقدم «اجدان» مجموعة من المشاريع الرائدة "انفنيتي"، "دارهـ"، "رسين".
وستُعرض «اجدان» في جناحها الخاص (L2-L30) مجسمات معمارية ورقمية تُبرز الجوانب الهندسية والجمالية لمشاريعها المختلفة للزوار والمهتمين. وسيتواجد فريق مختص لشرح أدق تفاصيل التي تعكسها هذه المشاريع. وتحرص «اجدان» على أن تكون جميع مشاريعها السكنية والمتعددة الاستخدامات مُتوافقة مع أهداف برنامج جودة الحياة، كما تؤكد دورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز رؤية المملكة المستقبلية.
وضمن المجسمات المعمارية في جناح «أجدان» مجسم منتج "رسين"، السكني الفاخر أحدث مشاريعها السكنية بحي سدرة، شمال الرياض، كأول مشروع سكني يتم تطويره بشراكة استراتيجية مع «روشن»، ليقدم تجربة العيش الرغيد ضمن مجتمع سكني متكامل بأعلى معايير الرفاهية. كما ستطرح "باي فرونت" كأول شاطئ معياري بالمملكة بمساحات تتجاوز 100.000 م2، بمجموعة من المطاعم الفارهة والفعاليات الترفيهية المتكاملة. بالإضافة لمجسم معمارية لـمشروع "انفينيتي"، متعدد الاستخدامات، والعنوان الأحدث للرفاهية في الخبر، حيث يلتقي ساحل المدينة بتجربة عيش فريدة بمساكن حديثة التصميم، ووجهات التسوق بخيارات الترفيه.
كما ستشارك «اجدان»، بمنتج "دارهـ"، الذي يمثل شراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، حيث توفر وحداته تجربة معيشية مستدامة تلبي احتياجات الأسرة السعودية. ويضم مشاريع "دارهـ الفرسان"، بالرياض، "دارهـ قمرة"، بمدينة صفوى، و"دارهـ مكة"، بالعاصمة المقدسة، و"دارهـ سدايم"، بجدة، و"داره المدينة".
للتواصل والاستفسارات، سيكون فريق إدارة شركة «اجدان» حاضرًا في المعرض للقاء العملاء ورواد الأعمال والمستثمرين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، كما سيعمل الفريق على تقديم كافة المعلومات المطلوبة بكل جاهزية. أو يمكنكم التواصل على الرقم الموحد 920000658 أو زيارة موقع https://ajdan.com/
شركة اجدان للتطوير العقاري، التي تأسست في مدينة الخبر، عام 2016م، تعد من أبرز الشركات الرائدة في تقديم مشاريع عقارية فاخرة ومتعددة الاستخدامات، والتي تسهم في تعزيز تجربة المعيشة والاستثمار في المملكة، والتي تتوافق مع رؤية السعودية 2030، كما تحرص الشركة، عبر أنشطتها، على تقديم مشاريع تتفاوت ما بين السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، لتقوم بخدمة أكبر قدر ممكن من الشرائح، بهدف تحقيق الدور الذي أخذته الشركة على عاتقها في دعم قطاع التطوير العقاري بالمملكة،كما تستهدف «اجدان»، تطوير الكثير من المشاريع الحيوية الحديثة، في كبرى مدن المملكة، منها الرياض والخبر وجدة وغيرها. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://ajdan.com/