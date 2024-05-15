"سوار العقارية" تستعرض مشاريعها وعروضها الحصرية في معرض "سيريدو"

تشارك شركة "سوار" العقارية، إحدى الشركات العقارية الرائدة في المملكة ، في المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو"، والذي افتتح فعالياته أمس (الثلاثاء) في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، ويختتم أنشطته (بعد غد) الجمعة 17 مايو.
تستعرض "سوار" خلال المعرض مجموعة واسعة من مشاريعها العقارية المتنوعة، والتي تشمل فِللًا وشققًا سكنية ووحدات تجارية وأراضي، وذلك بأسعار تنافسية وعروض حصرية مميزة للزوار.
وتأتي مشاركة "سوار" العقارية في المعرض تأكيدًا على التزامها بتقديم أفضل الفرص العقارية لعملائها، وتعزيز مكانتها كأحد رواد القطاع العقاري في المملكة.
وحول مشاركة الشركة في المعرض، قال سلطان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة "سوار" العقارية: "سعداء بالمشاركة في معرض "سيريدو" العقاري، الذي يُعدّ من أهم المعارض العقارية في المملكة، ونعتبر مشاركتنا في المعرض فرصةً رائعةً لعرض مشاريعنا العقارية الرائدة لجمهور واسع من المستثمرين والباحثين عن عقارات مميزة".
وأضاف: "نثق بأن عروضنا الحصرية وأسعارنا التنافسية ستجذب اهتمام زوار المعرض، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل الخدمات العقارية لعملائنا الكرام، بدءًا من اختيار العقار المناسب، وإيجاد الحلول والجهات التمويلية الميسرة، وحتى الإفراغ والتسليم".
وتعد شركة "سوار" من الشركات العقارية الرائدة في المملكة، والتي تمتلك خبرات واسعة في مجال التسويق والوساطة العقارية، وتقديم الحلول التمويلية والعقارية المبتكرة، وتتميز بمشاريعها العقارية عالية الجودة، التي تلبي احتياجات مختلف العملاء. كما تقدم شركة "سوار" خدمات عقارية متكاملة، تشمل الاستشارات والتسويق وإدارة العقارات وتقديم كافة الحلول التمويلية التي تناسب العميل.
ويمثل المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو" مظلة لرواد العقار، وأهم المطورين العقاريين، وأفضل الخبراء المتخصصين في صناعة العقار، والعديد من المستثمرين وصناع القرار، حيث يناقش المعرض خلال أيامه الأربعة العديد من الموضوعات عبر ندوات وجلسات حوارية وورش عمل، كما يعد فرصة مميزة للباحثين عن مسكن مناسب، للتعرف على أحدث المشاريع السكنية والعروض العقارية التي تلبي احتياجاتهم.