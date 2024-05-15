"سوار العقارية" تستعرض مشاريعها وعروضها الحصرية في معرض "سيريدو"

ويمثل المعرض السعودي للتطوير والتملك العقاري "سيريدو" مظلة لرواد العقار، وأهم المطورين العقاريين، وأفضل الخبراء المتخصصين في صناعة العقار، والعديد من المستثمرين وصناع القرار، حيث يناقش المعرض خلال أيامه الأربعة العديد من الموضوعات عبر ندوات وجلسات حوارية وورش عمل، كما يعد فرصة مميزة للباحثين عن مسكن مناسب، للتعرف على أحدث المشاريع السكنية والعروض العقارية التي تلبي احتياجاتهم.