القنفذة.. دوريات الأمن تقبض على مقيم لترويجه 26 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

وأكد الأمن العام استمرار جهوده في ملاحقة مهربي ومروجي المخدرات، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بهذه الأنشطة، عبر الاتصال برقم الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو من خلال رقم البلاغات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa