القاهرة.. اجتماع استثنائي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الاستثنائي لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الإرهاب، برئاسة رئيس الفريق العقيد أحمد بن عبدالرحمن بن محمد الزهراني،
جاء ذلك بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأفادت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت في كلمتها الافتتاحية، بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوصية الاجتماع الـ(33) لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الارهاب الذي عُقِدَ في أغسطس الماضي بتونس، بشأن البند الثالث الخاص بعقد اجتماع استثنائي للفريق لدراسة موضوع حماية البنية التحتية من الهجمات الإرهابية، والطلب من الدول العربية موافاة الأمانة الفنية بمرئياتها ومقترحاتها والإجراءات المتخذة من جانب الدول لعرضها على هذا الاجتماع.
وأضافت أن الاجتماع يناقش هذا البند في ضوء المرئيات والملاحظات التي وصلت من الدول العربية، معربة عن أملها في أن يتم الاستفادة من التجارب التي ستعرض خلال الاجتماع.