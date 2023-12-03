القاهرة.. اجتماع استثنائي لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

وأفادت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت في كلمتها الافتتاحية، بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوصية الاجتماع الـ(33) لفريق الخبراء العرب المَعنِي بمكافحة الارهاب الذي عُقِدَ في أغسطس الماضي بتونس، بشأن البند الثالث الخاص بعقد اجتماع استثنائي للفريق لدراسة موضوع حماية البنية التحتية من الهجمات الإرهابية، والطلب من الدول العربية موافاة الأمانة الفنية بمرئياتها ومقترحاتها والإجراءات المتخذة من جانب الدول لعرضها على هذا الاجتماع.