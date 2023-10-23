محليات
شرطة جدة تطيح بـ 11 شخصًا لترويجهم 21 كجم حشيش وهيروين وشبو
توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص
قبضت شرطة محافظة جدة على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الفلسطينية و6 مواطنين لاتخاذهم وحدتين سكنيتين وكرًا لترويج 21 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الهيروين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وتم توقيفهم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.