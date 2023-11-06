سمو محافظ الأحساء يفتتح أعمال المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية بجامعة الملك فيصل

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أمس الأحد، المؤتمر الدولي الثاني للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الذي تنظّمه جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمقر الجامعة، وذلك بالتعاون مع شريكيها الإستراتيجيين وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للأمن الغذائي، بحضور رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وعددٍ من الأمراء والمسؤولين والمختصين في مجال الغذاء.