"فلكية جدة": القمر سيتعامد على الكعبة المشرفة .. غدًا

وأشار أبو زاهرة إلى أن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام السماوية نادرًا ما يكون الميل مطابقًا تمامًا مع عرض الكعبة المشرفة، حيث يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة، لافتًا إلى أنه لا يستخدم التعامد لتحديد اتجاه القبلة لكل المناطق القريبة من مكة، التي تشمل الطائف وجدة، أما المدن البعيدة فلا تتأثر بذلك.