رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجِّه باعتماد إجازة شهر رمضان للطلبة في الأعوام الثلاثة القادمة

وجّه الأمير عبد العزيز بن عياف رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 أن تعتمد الجامعة للأعوام 2025، 2026، و2027 شهر رمضان المبارك إجازة للطلبة.
وأوضحت الجامعة أنه سيتم الانتهاء من الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني قبل بدء إجازة الحج، مع الالتزام الكامل بالمعايير الأكاديمية وعدد الأسابيع الدراسية المطلوبة والإجازات الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الجامعة على تحقيق التوازن بين احتياجات الطلبة الأكاديمية والتزاماتهم الاجتماعية والدينية، ويعزز التكيف مع احتياجات الطلبة وظروفهم مع الحفاظ على جودة التعليم ومستوى الأداء الأكاديمي الذي تلتزم به جامعة الأمير سلطان.