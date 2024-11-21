رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجِّه باعتماد إجازة شهر رمضان للطلبة في الأعوام الثلاثة القادمة

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الجامعة على تحقيق التوازن بين احتياجات الطلبة الأكاديمية والتزاماتهم الاجتماعية والدينية، ويعزز التكيف مع احتياجات الطلبة وظروفهم مع الحفاظ على جودة التعليم ومستوى الأداء الأكاديمي الذي تلتزم به جامعة الأمير سلطان.