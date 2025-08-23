الأمن يحبط تهريب وترويج أكثر من 215 كيلوجرامًا من القات المخدر في عسير وجازان

وأكدت الجهات الأمنية استمرار عملياتها الميدانية لملاحقة وضبط كل من يعبث بأمن المجتمع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالتهريب أو الترويج عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو عبر البريد الإلكتروني للمديرية العامة لمكافحة المخدرات (995@gdnc.gov.sa)، مشددة على أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.