الأمن يحبط تهريب وترويج أكثر من 215 كيلوجرامًا من القات المخدر في عسير وجازان

نجحت الجهات الأمنية في مناطق عسير وجازان في إحباط عدة محاولات لتهريب وترويج نبات القات المخدر، ضمن جهودها المتواصلة في مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آفاتها.
فقد تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير من القبض على أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بعد محاولتهم تهريب (104) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي منطقة جازان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العيدابي على مواطن تورط في ترويج (31) كيلوجرامًا من القات المخدر، حيث تم إيقافه وإحالته إلى الجهة المختصة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية أثناء محاولتهما تهريب (80) كيلوجرامًا من القات المخدر، وقد استكملت بحقهم الإجراءات النظامية وسلموا مع المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكدت الجهات الأمنية استمرار عملياتها الميدانية لملاحقة وضبط كل من يعبث بأمن المجتمع، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالتهريب أو الترويج عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو عبر البريد الإلكتروني للمديرية العامة لمكافحة المخدرات (995@gdnc.gov.sa)، مشددة على أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.