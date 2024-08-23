نظام العمل الجديد يمنح أصحاب العمل صلاحية تأجيل قبول استقالة العمال لمدة تصل إلى شهرين

"يعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يومًا دون رد من صاحب العمل، ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (ستين) يومًا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ووفق إيضاح مسبب مكتوب، يُقدَّم للعامل، على أن يكون تأجيل القبول قبل انتهاء مدة الثلاثين يومًا المشار إليها في هذه الفقرة، وتحتسب مدة تأجيل القبول من تاريخ تقديم الإيضاح المشار إليه للعامل. وينتهي عقد العمل بالاستقالة من تاريخ قبول صاحب العمل بها، أو مُضي مدة الثلاثين يومًا المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون رد من صاحب العمل، أو مرور مدة تأجيل القبول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.