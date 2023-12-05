امتدادًا لمهرجان "رش".. هيئة الفنون البصرية تضع أعمالاً فنية دائمة بساحات وحدائق المدن

وفي يوم الأربعاء 29 نوفمبر الماضي شاركت منظمة "ضاد"، التي تضم مجموعة من فناني الجرافيتي، ببطولة أوت لاين، ضمن فعاليات رش، برسومات على جدران حديقة الروضة في مدينة جدة، نفذها 15 فنانًا؛ إذ تم تخصيص مساحة جدارية لكل فنان؛ ليعكس فيها نظرته للمدينة، عبر رسومات تنشر مفهوم الابتكار في الأماكن العامة، وتحفز على التفكير الإبداعي.