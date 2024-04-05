في ليلة الـ27 رمضان.. "عاطي المالكي" يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله.. وأمنيته أن يقضي "المعفو عنه" العيد مع أسرته

ضرب "عاطي عطية العفيفي المالكي"، الذي عفا عن قاتل ابنه لوجه الله في مكة المكرمة في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، أروع الأمثلة في الإنسانية والصفح والصبر الجميل، راجيًا من الله -عز وجل- الثواب والأجر في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان الكريم.