على طريق "أنسنة المدن".. 7 حدائق ومضامير مشاة ومواقف جديدة بالدمام

وأوضحت الأمانة، أنه جرى تنفيذ أعمال 7 حدائق جديدة، مع مضامير مشاة في كل من أحياء: (النهضة، والفرسان، والروضة، والشعلة، والروابي)، بمساحة إجمالية تبلغ (52.370) ألف متر مربع، وتُقدر مسطحاتها الخضراء بنسبة 60%، تشمل وسائل ترفيهية وساحات للأنشطة الرياضية، وألعاب الأطفال الذهنية، ومرافق الخدمات المساندة للزوار.