على طريق "أنسنة المدن".. 7 حدائق ومضامير مشاة ومواقف جديدة بالدمام

أنهت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال عدد من الحدائق ومضامير المشاة بحاضرة الدمام، مع توفير ألعاب دمج للأطفال ذوي الإعاقة، ومسارات مشاة ومنحدرات لذوي الإعاقة؛ حيث يأتي ذلك في إطار سعي "الأمانة" المتواصل لأنسنة المدن، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء، وتقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار الحي وتحقيق أفضل المعايير لجودة الحياة.
وأوضحت الأمانة، أنه جرى تنفيذ أعمال 7 حدائق جديدة، مع مضامير مشاة في كل من أحياء: (النهضة، والفرسان، والروضة، والشعلة، والروابي)، بمساحة إجمالية تبلغ (52.370) ألف متر مربع، وتُقدر مسطحاتها الخضراء بنسبة 60%، تشمل وسائل ترفيهية وساحات للأنشطة الرياضية، وألعاب الأطفال الذهنية، ومرافق الخدمات المساندة للزوار.
واحتوت الحدائق على خدمات متنوعة، ومسطحات خضراء، وأشجار متنوعة وألعاب أطفال، منها مغطاة بمظلات شراعية، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، وألعاب للقوى، ومضمار للجري، وألعاب تعليمية وموسيقية وتسلق، وأخرى فردية، وإنارة، ورسومات أرضية، ومواقف سيارات تخدم ذوي الإعاقة.
وأكدت الأمانة أن العمل في تنفيذ هذه الحدائق يجري وفق الخطة المرسومة لها، التي روعي فيها عاملا الجودة والوقت؛ سعيًا منها لتوفير المزيد من الحدائق والمسطحات الخضراء التي تخدم الأحياء وسكانها وزوارها كنوع من برامج جودة الحياة، والترفيه والسياحة؛ وفق أعلى معايير الجودة العالمية التي تسعى الأمانة لتوفيرها.