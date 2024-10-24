أرض بشمال الرياض مساحتها تتجاوز 600 ألف متر مربع.. للبيع في مزاد الربيع العلني

یطرح المزاد فرصة استثنائية شمال العاصمة الریاض، أرض حي الربیع، بمساحة 603.281.60 مترًا مربعًا، یمتد ضلعھا الجنوبي على طريق الأمير محمد بن سلمان ومشروع المسار الرياضي بطول 669.75 مترًا؛ بینما تمتد الأضلاع الشمالیة والشرقیة على شوارع بعرض 36 مترًا، وبطول یتجاوز 800 متر لكل ضلع؛ حیث تتمیز ھذه الأرض بموقع مذھل على طریق المستقبل طریق الأمیر محمد بن سلمان ومشروع المسار الریاضي أكبر منتزه طولي في العالم، كما تتألق بمحیط مبھر من أھم الطرق الرئیسیة كطریق أبي بكر الصدیق، وطریق الملك عبدالعزیز، وطریق التخصصي، وتتمیز كذلك بقربھا من أضخم المشاریع والمعالم بالعاصمة الریاض كمشروع البرج الریاضي، ومركز الملك عبدلله المالي، ومشروع المكعب؛ مما یجعلھا وجھة مثالیة لتطویر نخبة من المشاریع السكنیة والتجاریة الخلاقة،