"محمد بن عبدالرحمن" يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 48 لمدارس الرياض

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي كلمة قدم فيها شكره لنائب أمير الرياض على رعايته ومشاركة الطلاب فرحتهم بهذا اليوم، كما هنأ أولياء الأمور وشركاء التعليم، منوهًا بإعداد هذا الجيل الذي سيكون بإذن الله لبنة ذهبية في خدمة الوطن ويلبي طموحاته العالية.