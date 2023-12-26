"جسور" بالمغرب يتجاوز الـ 50 ألف زائر منذ افتتاحه في 13 ديسمبر

واطلع الزوار على الأركان المشتركة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، حيث اطلعوا على ركن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وركن تقنية VR التي نقلتهم افتراضيًا إلى المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي، واطلعوا كذلك على عدد من التطبيقات الإلكترونية كتطبيق الحج والعمرة الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتطبيق الاستشهاد الصحيح، وتطبيق رشد، وقاعة الأفلام التي تعرض فيها أفلام وثائقية عن مراحل بناء الحرم المكي، وعن علم التوقيت بالمغرب، وعمارة المساجد والزليج المغربي، والتعريف بمنصة محمد السادس للحديث النبوي الشريف، كما عُرض مصحف كُتب من قبل 73.000 من النساء المستفيدات من برنامج محو الأمية الذي نال إعجاب الزوار.