"السياحة": برنامج "ممكنات الاستثمار" يدعم المستثمر السعودي والأجنبي على حدّ سواء

أكّد محمود عبدالهادي وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، أن برنامج ممكنات الاستثمار يدعم المستثمر السعودي وغير السعودي، وذلك خلال لقاء المستثمرين بغرفة الصناعة والتجارة بجدة.
وفي التفاصيل: أشار "عبدالهادي" إلى انخفاض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة "22%" في العام الحالي، موضحًا أن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي يعدّ البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة، وداعمًا "10" وجهات سياحية مستهدفة: "الرياض، الباحة، الطائف، الأحساء، جدة، القصيم، حائل، عسير، الدمام، الجوف".
ونوّه وكيل الوزارة إلى دعم المشاريع الفندقية بكافّة فئاتها بالحدّ الأدنى "15" مليون ريال، شريطة ألّا يشمل قيمة الأرض، كما سيدعم المشاريع الجديدة أو المشاريع قيد الإنشاء.
وشرح عبدالهادي مبادرة برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع الضيافة، والذي يستهدف تمكين القطاع الخاص بحوالي "50%" من الفجوة في قطاع الضيافة للوجهات السياحية، وبحوالي "42" ألف غرفة فندقية من خلال توفير الممكنات.
وأضاف: أن البرنامج يهدف إلى خلق استثمارات جديدة بقيمة "42,3" مليار ريال، والمساهمة بـ"16,4" مليار ريال بالناتج المحلي، وخلق "120" ألف فرصة وظيفية.
وبيّن أن وزارة السياحة تدرك حجم الفجوات في الوجهات السياحية المستهدفة بالبرنامج الذي صمّم ليكون لديه المرونة بدعم الوجهات والمشاريع ذات الأولوية للقطاع السياحي.