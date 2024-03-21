"السياحة": برنامج "ممكنات الاستثمار" يدعم المستثمر السعودي والأجنبي على حدّ سواء

وفي التفاصيل: أشار "عبدالهادي" إلى انخفاض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة "22%" في العام الحالي، موضحًا أن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي يعدّ البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة، وداعمًا "10" وجهات سياحية مستهدفة: "الرياض، الباحة، الطائف، الأحساء، جدة، القصيم، حائل، عسير، الدمام، الجوف".