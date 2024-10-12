اختتام فعاليات معرض الصقور بعد تنظيم أكثر من 20 ورشة عمل وجلسة حوارية

وأكد أن هناك وعيًا كبيرًا لحماية الصقور في بيئة الجزيرة العربية، مبينًا أن أفضل أنواع الصقور للسباقات هي خفيفة الريش وعريضة المنكب والجناح وطوله، مفيدًا بأن هناك ارتباطًا بين الشعراء والصقور كما الخيل والإبل، وهي رموز الثقافة والتراث السعودي؛ لافتًا إلى أنه ورث مهنة الصقارة عن والده وأعمامه.