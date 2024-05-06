حديقة الملك سلمان بالقصب.. "ملاعب وبحيرات وجلسات وممرات ومسطحات خضراء" لخدمة المتنزهين

دشن أمير الرياض فيصل بن بندر، خلال زيارته لمحافظة شقراء، عددًا من المشروعات التنموية، ورعى مجموعة من اتفاقيات الشراكة الاجتماعية؛ من أبرزها "حديقة الملك سلمان في مركز القصب".
وثقت "سبق" مرافق الحديقة المميزة، وأهم ما تحويه من جلسات وممرات للمشاة ومناطق للترفيه والملاعب والبحيرات والحدائق المتنوعة.
وتعتبر الحديقة، مشروعًا حضريًّا بلغت تكلفته 5.400.000 ريال، وتعتبر واحدة من أكبر الحدائق الحضرية التي نفّذتها البلدية؛ حيث تمتد على مساحة تقارب (80000) متر مربع.
ويهدف إنشاء الحديقة إلى توفير مسطحات خضراء هادئة وجميلة للمواطنين والزوار، وتحسين البيئة المحلية، من خلال توفير مساحات ومناطق للترفيه والاستجمام، ورفع جودة الحياة في المدينة وجعلها واجهة جذابة للزوار والمقيمين على حد سواء.
وتم تنفيذ المشروع على مراحل؛ حيث تم افتتاح بعض مناطقها تدريجيًّا للجمهور، وصُمّمت بأسلوب حديث ومستدام، وتضم جلسات وممرات للمشاة ومناطق للترفيه والملاعب والبحيرات والحدائق المتنوعة.