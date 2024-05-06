حديقة الملك سلمان بالقصب.. "ملاعب وبحيرات وجلسات وممرات ومسطحات خضراء" لخدمة المتنزهين

دشن أمير الرياض فيصل بن بندر، خلال زيارته لمحافظة شقراء، عددًا من المشروعات التنموية، ورعى مجموعة من اتفاقيات الشراكة الاجتماعية؛ من أبرزها "حديقة الملك سلمان في مركز القصب".