"سمة" تُطلق "معسكر الادخار للأطفال" لتعزيز الوعي المالي والادخار لديهم

ضمن استراتيجيتها في نشر الوعي المالي وثقافة الادخار، أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) برنامج (معسكر الادخار للأطفال).
ويأتي البرنامج ضمن جهود (سمة) التوعوية، التي تهتم بفئات المجتمع كافة، وتثقيفهم ماليًّا؛ لخلق مجتمع قادر على التعامل مع جميع متطلبات الحياة.
وضم المعسكر الإبداعي مجموعة من الطلاب والطالبات الموهوبين تحت سقف واحد؛ ليُظهروا إبداعهم في إعداد قصص قصيرة واقعية، تدور أحداثها حول إدارة الميزانية والادخار وزيادة الدخل؛ ما يُعزِّز الوعي المالي وثقافة الادخار والتخطيط لدى الأطفال النشء، ويخلق سلوكًا ادخاريًّا واقعيًّا لدى المشاركين؛ يُمكِّنهم من تطوير مهاراتهم المالية لمواجهة مسؤولياتهم المالية مستقبلاً.
واستهدف المعسكر فئات الطلاب والطالبات الموهوبين من 8 أعوام حتى 15 عامًا، الذين اجتمعوا لمدة أربعة أيام لبناء وإعداد قصص عن الادخار وإدارة الميزانية، ثم انتهى بعرض ختامي، واستعراض إنجازات الفائزين، وتوزيع الجوائز على المشاركين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن ريادة (سمة) في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتنفيذًا لخطتها الطموحة واستراتيجيتها الجديدة تحت شعار (سمة للوطن.. نماء للمجتمع وتوعية للأجيال)، وتهدف إلى تعزيز دورها المجتمعي، ووضع بصمة ذات أثر مستدام على جميع المستويات؛ لتسعى (سمة) من خلالها لتكون ضمن أبرز الجهات التي تُفعِّل مسؤوليتها الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية والدراسات.