"سمة" تُطلق "معسكر الادخار للأطفال" لتعزيز الوعي المالي والادخار لديهم

وضم المعسكر الإبداعي مجموعة من الطلاب والطالبات الموهوبين تحت سقف واحد؛ ليُظهروا إبداعهم في إعداد قصص قصيرة واقعية، تدور أحداثها حول إدارة الميزانية والادخار وزيادة الدخل؛ ما يُعزِّز الوعي المالي وثقافة الادخار والتخطيط لدى الأطفال النشء، ويخلق سلوكًا ادخاريًّا واقعيًّا لدى المشاركين؛ يُمكِّنهم من تطوير مهاراتهم المالية لمواجهة مسؤولياتهم المالية مستقبلاً.