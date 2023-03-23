محافظ "منشآت" مهنّئًا القيادة بحلول رمضان: نسأل الله للمملكة دوام الرخاء

ودعا "الحسيني" الله عز وجل أن يُهِلَّ هذا الشهر الكريم باليمن والبركات، ويعيده على المسلمين أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام والأعمال الصالحة، كما سأل الله العلي القدير أن يُديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.