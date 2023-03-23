محافظ "منشآت" مهنّئًا القيادة بحلول رمضان: نسأل الله للمملكة دوام الرخاء

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، التهنئة باسمه واسم منسوبي الهيئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ودعا "الحسيني" الله عز وجل أن يُهِلَّ هذا الشهر الكريم باليمن والبركات، ويعيده على المسلمين أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بموفور الصحة والعافية، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام والأعمال الصالحة، كما سأل الله العلي القدير أن يُديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء في ظل القيادة الرشيدة.