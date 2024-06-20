توزيع أكثر من 1000 مظلة وهدية على الحجاج من جمعية "كهاتين" في موسم الحج 1445هـ

وأوضح مدير عام جمعية "كهاتين" أ.محمد آل مانع لـ"سبق" أن الجمعية تسهم في توعية المجتمع بأهمية رعاية الأيتام وإحسان التعامل معهم خلال موسم حج هذا العام 1445هـ والتي تمثلت في استقبال أكثر من 1800 زائر وقد تم توزيع أكثر من 1000 مظلة وشنط للحجاج مع بعض الهدايا والمنشورات.