توزيع أكثر من 1000 مظلة وهدية على الحجاج من جمعية "كهاتين" في موسم الحج 1445هـ

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" في خدمة حجاج بيت الله الحرام "حج 1445" من خلال التواجد بكشك تعريفي في مشعر منى.
وأوضح مدير عام جمعية "كهاتين" أ.محمد آل مانع لـ"سبق" أن الجمعية تسهم في توعية المجتمع بأهمية رعاية الأيتام وإحسان التعامل معهم خلال موسم حج هذا العام 1445هـ والتي تمثلت في استقبال أكثر من 1800 زائر وقد تم توزيع أكثر من 1000 مظلة وشنط للحجاج مع بعض الهدايا والمنشورات.
وأشار "آل مانع" إلى أن الجمعية تعمل في الجانب التوعوي للمجتمع بالتوازي مع دعم أبنائها الأيتام مادياً واجتماعياً، حيث وقّعت خلال الأيام الماضية عدداً من اتفاقيات التعاون المشترك مع عدة جهات تعليمية واستشارية تدعم مستفيديها بجميع فئاتهم العمرية.
وبيّن "آل مانع" أن الهدف من المشاركة في موسم حج 1445 هـ هو الوصول إلى سائر شرائح المجتمع بالطرق المختلفة، والذي يأتي تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للجمعية، والتي تهدف الى إدماج الأيتام في المجتمع من خلال نشر التوعية في خدمة الأيتام وأسرهم.