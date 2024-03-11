وزير الإعلام يُهنئ القيادة بمناسبة "يوم العَلَم": يجسد مجد الماضي وعز الحاضر

وتفصيلاً، قال "الدوسري"، في تصريح له: "إن يوم العلم الذي تحتفي به المملكة في 11 مارس من كل عام، يعد مناسبة غاليةً لتاريخ عريق، واعتماد العلم الحالي بكل تفاصيله ودلالاته، التي تجسد مجد الماضي، وعز الحاضر".