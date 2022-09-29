العثيم للاستثمار تعلن عن قرب الافتتاح التمهيدي لأحدث مجمعاتها التجارية في محافظة الخفجي

أعلنت شركة عبد الله العثيم للاستثمار عن اكتمال أعمال البناء والتشطيبات الداخلية في العثيم مول أحدث وأكبر المجمعات التجارية في مدينة الخفجي, وذلك في إطار الرؤية والخطة التوسعية للشركة التي تهدف إلى إضافة "20" مجمعاً تجارياً جديداً في العديد من مناطق المملكة.
ويحظى العثيم مول الذي يقام على مساحة "120,620" متراً مربعاً بموقع مميز في محافظة الخفجي على طريق الملك عبد الله.
وسيخدم المول سكان المحافظة التي تحظى بموقع مميز على ساحل الخليج العربي من الجهة الشمالية الشرقية القريبة من دولة الكويت؛ مما يجعل المول مقصداً للمتسوقين من الكويت، فضلًا عن طبيعة المنطقة التي تجعل منها مكاناً مناسباً للزوار والسياح في فصل الربيع للراحة والاستجمام والاستمتاع بمناظرها الطبيعية الجميلة.
وتعد منطقة الخفجي من أغنى الأماكن الخليجيّة بالنفط، وتضم حقل السفانيّة، الذي يُعدّ الحقل الأكبر في العالم الموجود تحت المياه؛ مما يعزز قيمة المدينة الاقتصادية ويضاعف من أهمية المول الذي سيخدم محافظات الخفجي والمناطق المجاورة.
يذكر أن إنشاء العثيم مول الخفجي جاء وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية، مع الاهتمام بالتجهيزات الداخلية التي ستضفي على المول البعد الجمالي، إضافة إلى الاهتمام بالخدمات المتكاملة للزوار، والتي ستحدث نقلة نوعية في مفهوم صناعة المجمعات التجارية والترفيهية على مستوى المملكة, فضلاً عن استقطاب العديد من الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة؛ لتوفير أفضل الخيارات التسويقية والترفيهية للزوار والمتسوقين.