العثيم للاستثمار تعلن عن قرب الافتتاح التمهيدي لأحدث مجمعاتها التجارية في محافظة الخفجي

يذكر أن إنشاء العثيم مول الخفجي جاء وفق أفضل المواصفات العالمية والتصاميم العصرية، مع الاهتمام بالتجهيزات الداخلية التي ستضفي على المول البعد الجمالي، إضافة إلى الاهتمام بالخدمات المتكاملة للزوار، والتي ستحدث نقلة نوعية في مفهوم صناعة المجمعات التجارية والترفيهية على مستوى المملكة, فضلاً عن استقطاب العديد من الشركات الكبرى والعلامات التجارية العالمية والمحلية المميزة؛ لتوفير أفضل الخيارات التسويقية والترفيهية للزوار والمتسوقين.