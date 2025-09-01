الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يختتم الملتقى العالمي للتصديق على الإجازات القرآنية وتكريم قُرّاء دُول آسيان

ويَهدف هذا الملتقى الأَول من نوعه، والذي يأتي في سياق الجهود العالمية للرابطة في خدمة القرآن الكريم، إلى دراسة بعض الفَوَات في تدقيق بعض الإجازات القرآنية، ومعالجة عدد من حالات المنح لغير المُتقِنين والضابِطِين حيث تتضح الثغرات في هذا فور قراءاتهم المعلنة، جاء ذلك على إثر ضعف حَوْكَمة بعض الإجازات، كما يهدف الملتقى إلى تحقيق التعاون والتكامل بين المؤسّسات والمراكز المتخصّصة في مراجعة الإجازات والتصديق عليها، وتبادُل الخبرات فيما بينهم.