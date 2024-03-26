"محامية" لـ"سبق": فسخ النكاح يقوم مقام الخلع.. وكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج

وقالت "الزهراني" في تصريح إلى "سبق": "بداية، لا بد أن نفهم أن الخلع ليس فيه إهانة للرجل ولا للمرأة، بل هو طريق من طُرق الانفصال المشروعة. والكثير فهم من هذا القرار أنه لا توجد دعوى خلع، والصحيح أن الخلع ما زال موجودًا، ولكن بطريقة تقديم طلب إنهائي. والسبب في التغيير بالرفع أنه لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج؛ لأن في دعوى الخلع يُشترط موافقة الزوج بلفظ المخالعة".