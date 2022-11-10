أهالي الأفلاج للملاك: أبعدوا حظائر الماشية عن الطرقات.. جِمالكم تهدد الأرواح

أعاد حادث مروري وقع مساء أمس الأربعاء، بطريق الأحمر غرب محافظة الأفلاج، وتسبب في وفاة خمسة شبان نتيجة ارتطام مركبتهم بجمل سائب، مطالب الأهالي لذلك الطريق الذي لا يزال يشهد حوادث مميتة معظمها بسبب الجمال السائبة.
وأكد الأهالي أن عبور الإبل إلى حظائرها الواقعة يمين ويسار الطريق، من أكبر مكامن خطر الطريق؛ مطالبين بفرض قوانين صارمة تحد من خطر نصب حظائر الإبل بالقرب من الطرق العامة التي تشهد مئات المرتادين بشكل يومي، ونقل جميع حظائر الإبل إلى مسافة لا تقل عن 10 كم من الطريق العامة والحيوية، ومحاسبة من يخالف ذلك.
ودعا الأهالي، الملاك، إلى ضرورة إبعاد حظائر ماشيتهم عن الطرق الرئيسة التي تشهد يومياً الكثير من المرتادين من الأهالي والمسافرين، وخاصة بالطرق الحيوية مثل الأحمر والهدار والغيل؛ كون تلك الطرق تعد شرياناً رئيساً للمواطنين والمقيمين، ووجود حظائر الماشية بالقرب منها يهدد الأرواح.