أهالي الأفلاج للملاك: أبعدوا حظائر الماشية عن الطرقات.. جِمالكم تهدد الأرواح

وأكد الأهالي أن عبور الإبل إلى حظائرها الواقعة يمين ويسار الطريق، من أكبر مكامن خطر الطريق؛ مطالبين بفرض قوانين صارمة تحد من خطر نصب حظائر الإبل بالقرب من الطرق العامة التي تشهد مئات المرتادين بشكل يومي، ونقل جميع حظائر الإبل إلى مسافة لا تقل عن 10 كم من الطريق العامة والحيوية، ومحاسبة من يخالف ذلك.