"الصيادلة السعودية" توعِّي المجتمع بالاستخدام الآمن للأدوية المخدِّرة والمؤثرات العقلية

وأوضح رئيس النادي، الدكتور محمد الشناوي، أن الملتقى يهدف إلى توعية جميع العاملين في المجال الصحي والمجتمع بالاستخدام الآمن للأدوية المخدِّرة والمؤثرات العقلية؛ إذ تم رصد عدد من المخالفين لهذه الأدوية، سواء بقصد أو بدون قصد؛ ما يسبِّب ضررًا جسديًّا ونفسيًّا ومجتمعيًّا.