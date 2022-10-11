"الصيادلة السعودية" توعِّي المجتمع بالاستخدام الآمن للأدوية المخدِّرة والمؤثرات العقلية

"الصيادلة السعودية" توعِّي المجتمع بالاستخدام الآمن للأدوية المخدِّرة والمؤثرات العقلية
وأوضح رئيس النادي، الدكتور محمد الشناوي، أن الملتقى يهدف إلى توعية جميع العاملين في المجال الصحي والمجتمع بالاستخدام الآمن للأدوية المخدِّرة والمؤثرات العقلية؛ إذ تم رصد عدد من المخالفين لهذه الأدوية، سواء بقصد أو بدون قصد؛ ما يسبِّب ضررًا جسديًّا ونفسيًّا ومجتمعيًّا.
وأشار إلى أن النادي أخذ على عاتقه نشر هذه الثقافة في المجتمع من أجل الاستخدام الآمن، والحد من الأعراض الجانبية لها، التي تسبب أمراضًا أخرى.
وبيَّن الشناوي أن الملتقى يستضيف نخبة من الممارسين الصحيين المتخصصين في مجال الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية من داخل السعودية وخارجها، ويحتوي على عدد من المحاضرات وورش العمل، أبرزها ورشة شروط الاعتماد للمخدرات والمؤثرات العقلية، وندوة تعريف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وما الجديد حولها، وكذلك ندوة مضاعفات الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وكيف يتم التعامل معها.