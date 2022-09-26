السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في معدل تدفُّق الزوَّار من الخارج خلال 2022م

وأوضح الوزير أحمد الخطيب أن هذه النتائج الإيجابية تؤكد متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية يعد الأسرع نمواً في العالم، حيث سجل معدل نموٍ بلغ 14 %، مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، وهو يشهد حالياً تعافياً سريعاً من تبعات الجائحة، خاصة مع رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد تراجع معدل الإصابات بالفيروس إلى مستويات متدنية، نتيجة تكاتف الجهات المعنية، والوعي العالي لدى المجتمع السعودي.