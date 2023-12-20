"خالد بن سلمان" يجتمع مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الفرنسية

وحضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع. فيما حضره من الشركات الفرنسية رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (نافال جروب) إريك بوميليه، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة (داسو للطيران) إريك ترابييه، والرئيس التنفيذي لشركة (إم بي دي إيه) إريك بيرانجيه.