يضم فللًا متنوعة وأراضي.. "السعدون" تطلق "مزاد مساكن الإلكتروني" الأحد القادم

تطرح شركة السعدون العقارية، عقارات متنوعة بمدينة الرياض للبيع بالمزاد العلني "مساكن الإلكتروني"، الذي ينطلق الأحد القادم 28/ 5/ 2023، وينتهي يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 عند التاسعة مساء.
وأوضحت "السعدون"، أن مزاد "مساكن الإلكتروني"، يشمل فللًا وأراضي، ويقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ.
ويُذكر أن "السعدون" تتميز بمزاداتها المتنوعة من سكني أفراد ومجمعات ومراكز تجارية وأراضٍ خام، وهذا المزاد قد خَصَّصَتْهُ للأفراد الباحثين عن سكن بمدينة الرياض بأسعار متلائمة مع الأفراد.
للاطلاع على كتيب المزاد والتفاصيل عبر الرابط الآتي:
https://drive.google.com/file/d/1C3EDZ8Z7HV7WpE-xDS13YXSktwraWkob/view?usp=share_link
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