يضم فللًا متنوعة وأراضي.. "السعدون" تطلق "مزاد مساكن الإلكتروني" الأحد القادم

تطرح شركة السعدون العقارية، عقارات متنوعة بمدينة الرياض للبيع بالمزاد العلني "مساكن الإلكتروني"، الذي ينطلق الأحد القادم 28/ 5/ 2023، وينتهي يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 عند التاسعة مساء.