"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وسُحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على الحناكية والمهد حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.