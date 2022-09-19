"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وسُحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وجازان والباحة ومكة المكرمة وعسير ونجران والرياض وحائل والقصيم.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على الحناكية والمهد حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد القصيم رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران سُحبًا رعدية ممطرة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على البرك والفحمة، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الشفا والطائف والهدا وأضم والعرضيات وبني يزيد وقيا وميسان حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقُط البَرَد، وسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب والفطيحة وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقُط البَرَد على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.