"تنظيم الإعلام" تتيح لأصحاب الإعلانات إمكانية التأكد من امتلاك المعلن لترخيص "موثوق"

نوّهت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بخدمة التأكد من امتلاك الفرد المعلن في منصات التواصل الاجتماعي لترخيص #موثوق، متاحة لأصحاب الإعلانات، وللجمهور.
وكانت الهيئة قد أوضحت أنه قبل الإعلان من أي حساب لفرد معلن؛ يجب التأكد من أنه موثوق، من خلال زيارة: http://mawthooq.gcam.gov.sa.
وقالت إن ضوابط ترخيص "موثوق" تسري على الفرد، المواطن والمقيم، والمستثمر الأجنبي المعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه يُستثنى من ذلك حالات محددة وفق الضوابط.
جدير بالذكر أن "موثوق" خدمة تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يعتبر الترخيص إلزاميًّا لمزاولة الإعلانات للأفراد.
ويمكن التأكد من امتلاك المعلن لترخيص "موثوق" من خلال الرابط التالي: