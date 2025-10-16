مجموعة بدر الحبيب تطرح ارض فضاء بمباني قائمة وعقار تجاري في مدينة الرياض بمزاد نفائس الرياض

تعلن مجموعة بدر الحبيب للاستثمار العقاري تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ عن إقامة مزاد "نفائس الرياض" هجين وذلك يوم 29/10/2025م حضوريًا الساعة 04:00 عصراً في قاعة التخصصي بمدينة الرياض / إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات من الساعة 04:00 عصراً
يطرح المزاد فرصتين عقارية في مواقع استثنائية في أهم الأحياء المميزة بمدينة الرياض،العقار الأول ارض
فضاء بمباني قائمة بمساحة 103,937.30 متر مربع، والعقار الثاني عقار تجاري بمساحة 5000 متر مربع،
حيث تقع على أهم الطرق الحيوية كـ طريق الأمير سطام بن عبد العزيز وشارع الإمام أبي حنيفة وتتميز
بقربها من أبرز المشاريع والخدمات النوعية بالرياض، ويعتبر المزاد فرصة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب مجموعة بدر الحبيب للاستثمار العقاري بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0500764454 – 0535058558 - 0555820287