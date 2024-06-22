واحدة مطولة وإجازتان للعيدَيْن في العام المقبل.. الطلاب يستمتعون بإجازات تمتد لأكثر من شهر في الفصل الثالث

سيشهد الفصل الدراسي الثالث من العام المقبل -بحسب ما كشف عنه التقويم الدراسي الجديد المُعلَن اليوم- أطول إجازات بين الفصول الثلاثة؛ إذ تمتد لأكثر من شهر، وسيشهد ثلاث إجازات، واحدة مطولة، وواحدة لعيد الفطر والأخرى لعيد الأضحى.
وسيبدأ الفصل الثالث في الثاني من رمضان، وستمتد الدراسة إلى يوم عشرين رمضان، ثم يستمتع الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية بإجازة عيد الفطر، التي تمتد إلى 8 شوال، بجانب إجازة مطولة، ستكون بتاريخ من 6-7 ذي القعدة، وبعدها ستمتد الدراسة إلى الثالث من ذي الحجة قبل أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في الثالث من ذي الحجة، بينما ستكون هناك عودة في تاريخ 19ذي الحجة، وإجازة نهاية العام ستكون في تاريخ 1محرم.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اليوم السبت التقويم الدراسي للتعليم العام (1447-1446) هجريًّا، مشيرة إلى أن القواعد المُنظِّمة للتقويم الدراسي تتيح المرونة للجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية، والمدارس السعودية في الخارج، ومدارس الجاليات؛ لوضع تقويمها الدراسي الخاص.
وبحسب جدول نشرته الوزارة، فإن عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال ستكون بتاريخ 2024/ 08/ 04م، الموافق 1446/ 01/ 29هـ، في حين ستكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية بتاريخ 2024/ 08/ 11م، الموافق 1446/ 02/ 07هــ.
وستكون بداية الدراسة للطلبة في الفصل الدراسي الأول 2024/ 08/ 18م، الموافق 1446/ 02/ 14هــ، في حين ستكون نهاية الفصل الدراسي الأول 05/ 05/ 1446هــ، الموافق 7/ 11/ 2024م.
وبحسب الوزارة، ستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني في 15/ 5/ 1446هــ، الموافق 17/ 11/ 2024م، في حين ستكون نهايته 21/ 8/ 1446هــ، الموافق 20/ 2/ 2025م.
أما بداية الدراسة للفصل الدراسي الثالث فستكون 2/ 9/ 1446هــ، الموافق 2/ 3/ 2025، على أن تبدأ إجارة نهاية العام الدراسي للطلاب ومنسوبي المدارس والمعاهد ورياض الأطفال ومكاتب التعليم في 1/ 1/ 1447هــ، الموافق 26/ 6/ 2025م.