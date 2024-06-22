واحدة مطولة وإجازتان للعيدَيْن في العام المقبل.. الطلاب يستمتعون بإجازات تمتد لأكثر من شهر في الفصل الثالث

وسيبدأ الفصل الثالث في الثاني من رمضان، وستمتد الدراسة إلى يوم عشرين رمضان، ثم يستمتع الطلاب والكوادر التعليمية والإدارية بإجازة عيد الفطر، التي تمتد إلى 8 شوال، بجانب إجازة مطولة، ستكون بتاريخ من 6-7 ذي القعدة، وبعدها ستمتد الدراسة إلى الثالث من ذي الحجة قبل أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في الثالث من ذي الحجة، بينما ستكون هناك عودة في تاريخ 19ذي الحجة، وإجازة نهاية العام ستكون في تاريخ 1محرم.