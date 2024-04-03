أمطار عسير.. "2600" بلاغ ونزح أكثر من "3400" طنّ من مياه الأمطار

وأوضح أمين المنطقة المهندس عبدالله جالي، أن الأمانة تبثّ عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي العديدَ من الرسائل التوعوية والتوجيهات الوقائية والتحذيرات العامة للمواطنين والمقيمين؛ للمحافظة على سلامتهم والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه والحذر من الاقتراب من مصادر الكهرباء في الحدائق والمرافق العامة وقت هطول الأمطار؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات، كما تعمل على متابعة الحالة المطرية والبلاغات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مجندة بذلك أكثر من "2700" عامل ومشرف ميداني لمباشرة البلاغات الواردة عبر مركز الاتصال الموحد 940، ومباشرة حالات الطوارئ أثناء هطول الأمطار.