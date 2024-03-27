هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تُفعِّل اليوم الرسمي لمبادرة السعودية الخضراء

فعَّلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اليوم الرسمي لمبادرة السعودية الخضراء من خلال أنشطة منوعة، منها ميدانية في مختلف مناطق المحمية "حائل - الجوف - تبوك"، وأخرى عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع "يوم مبادرة السعودية الخضراء".
ونشرت الهيئة قائمة بالنشاطات والأرقام التي حققتها خلال الفترة الماضية فيما يخص المشاريع المتخصصة بالمجال الزراعي.
وأوضحت الهيئة أنه حتى نهاية عام 2023 تم زراعة 2.127.000 شتلة في نطاق المحمية، كما تم نثر قرابة طنين من البذور البرية المحلية في مواقع الاستزراع وفي محيطها، إضافة إلى وصول نسبة الموائل قيد التأهيل والاستعادة إلى 27.5%. وقد شارك المتطوعون في إزالة 90 طنًّا من المخلفات الضارة بالبيئة.
الجدير بالذكر أن هذه الأرقام تمت بمشاركة ما يزيد على 5000 متطوع من مختلف مناطق المحمية من أجل رفع مستوى الوعي البيئي، وتعزيز روح الانتماء لأرض المملكة العربية السعودية، وتقاسم المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع، سواء من القطاعات الحكومية أو الخاصة.
وتأتي هذي الجهود تحقيقًا لمستهدفات الهيئة ومبادرة السعودية الخضراء، من خلال المحافظة على الموائل الطبيعية، وإعادة تأهيل المتدهورة منها، وجعل المحمية بيئة خصبة للحياة الفطرية.