هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز تُفعِّل اليوم الرسمي لمبادرة السعودية الخضراء

وأوضحت الهيئة أنه حتى نهاية عام 2023 تم زراعة 2.127.000 شتلة في نطاق المحمية، كما تم نثر قرابة طنين من البذور البرية المحلية في مواقع الاستزراع وفي محيطها، إضافة إلى وصول نسبة الموائل قيد التأهيل والاستعادة إلى 27.5%. وقد شارك المتطوعون في إزالة 90 طنًّا من المخلفات الضارة بالبيئة.