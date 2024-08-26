ضبط 3 مخالفين لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب بعسير ومقيم لوّث البيئة بجدة

تمكّنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مخالفين لنظام البيئة في منطقة عسير ومحافظة جدة.
وفي الواقعة الأولى، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة عسير، بحوزتهم (5) أمتار مكعبة من الفحم المحلي، و(8) أمتار مكعبة من الحطب المحلي.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20.000) ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16.000) ريال لكل متر مكعب.
أما العملية الثانية، فقد شهدت ضبط القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في محافظة جدة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.