المملكة توقع مع جزر سليمان اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، رئيس وزراء جزر سليمان السيد جيريميا مانيلي، ووزير خارجيته بيتر شانيل أغوفاك.
ونقل وزير الخارجية في بداية اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى ضيفه، متمنين لحكومة وشعب جزر سليمان دوام الاستقرار والازدهار، فيما حمّل دولته تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- راجياً للمملكة وحكومتها وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا التي تهم البلدين.
وخلال اللقاء، وقّع الجانبان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل بين البلدين من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كومنولث أستراليا والسفير غير المقيم لدى جزر سليمان سلطان بن خزيم.