المملكة توقع مع جزر سليمان اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة

ونقل وزير الخارجية في بداية اللقاء تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى ضيفه، متمنين لحكومة وشعب جزر سليمان دوام الاستقرار والازدهار، فيما حمّل دولته تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- راجياً للمملكة وحكومتها وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.