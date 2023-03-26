محافظ جدة يُدشن السلة الرمضانية لمستفيدي جمعية "نماء الأهلية"

دشن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمقر المحافظة اليوم الأحد، السلة الرمضانية لمستفيدي جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، التي بلغ مجموعها 5,000 سلة يستفيد منها أكثر من 21 ألف مستفيد، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، ورئيس مجلس إدارة جمعية نماء الأهلية منصور صبري، ومدير إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية بمكة المكرمة أحمد الصفحي، ومدير عام الجمعية فيصل الحميد.