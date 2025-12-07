رؤية تُحلّق في السماء.. مشاريع نوعية تُعزّز ريادة المملكة في الطيران

ويحمل شعار هذا العام "الابتكار من أجل طيران مستدام"، مسلطًا الضوء على أهمية التحول التقني والبيئي في القطاع، حيث لا تكتفي المملكة بالاحتفاء، بل تترجم رؤيتها إلى واقع ملموس عبر مشاريع نوعية تقود بها مستقبل الطيران.