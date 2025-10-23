منصة "نسر" تحلّق ضمن أقوى 5 شركات ناشئة سياحيًا بالمملكة

شهد القطاع السياحي السعودي قصة نجاح ملهمة، بتتويج منصة "نسر" بقيادة رائد الأعمال الشاب محمد الخريف، ضمن أقوى 5 شركات ناشئة في النسخة الثانية من برنامج "مسرعة نمو السياحة"، التابع لصندوق التنمية السياحي، متفوقة على أكثر من 500 مشروع.
وانطلقت "نسر" من فكرة بسيطة دون رأس مال، واعتمد مؤسسها على حافلات الرياض للتنقل، وساعات طويلة في مركز الابتكار بجامعة الإمام محمد بن سعود، لبناء فريق من المتدربين وتحويل الحلم إلى مشروع مبتكر.
وخلال عام واحد، صعدت "نسر" سُلّم التمكين بدعم من برامج الصندوق، بدءًا من التأهل ضمن أفضل 60 شركة، ثم ضمن العشرة الأوائل في معسكرات التدريب، وصولًا إلى منصة المسرّعة الرسمية، حيث قدمت أول نموذج لمرشد سياحي ذكي في المملكة.
واختُتمت رحلة "نسر الذكية" بعرض مباشر جمع بين التاريخ والتقنية، مرورًا بالدرعية والحي المالي (KAFD)، في تجربة حيّة أمام خبراء القطاع.
وتُعد "نسر" اليوم منصة تقنية تدعم أكثر من 720 مرشدًا سياحيًا سعوديًا، وتوفر حلولًا متكاملة للتسويق وتجربة الزائر بالتعاون مع أكثر من 100 شريك.
وأكد الخريف أن "نسر ليست مجرد منصة، بل قصة بشر ساهموا في بناء حلم جماعي"، مشيرًا إلى عودته للصندوق بعد التخرج كمستشار ومتحدث، لينقل تجربته للدفعات القادمة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن أثر أوسع لمركز نمو السياحة، الذي جذب أكثر من 30 مليون ريال استثمارات، وخرّج أكثر من 100 شركة ناشئة.