إتمام الاستحواذ على مستشفى المملكة يعزز حضور دلّه الصحية القوي في الرياض

وكانت دلّه قد أعلنت في مطلع الأسبوع عن توقيعها اتفاقية لشراء جميع الأسهم التي تمتلكها شركة مسار النمو للاستثمار في شركة درع الرعاية القابضة (مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية)، البالغ عددها 5,170,370 سهماً أوما نسبته 41.36% من رأس المال، لينتج عن ذلك تملك شركة دله الصحية 100% من رأس المال في شركة درع الرعاية، بعد أن كانت تمتلك 58.64%.