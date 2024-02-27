فيصل بن مشعل يتفقد مشروع تقاطع "‫القصيم- المدينة المنورة" مع "الرس والنبهانية"

واطلع خلال زيارته اليوم، على سير العمل بمراحل المشروع، مستمعًا لشرح من مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس محمد الشمري عن ما تم إنجازه بالمشروع ومراحل سير العمل؛ حيث بيّن أن المشروع يتضمن جسرًا بطول 900م2 لمرور وادي الرمة، إضافة إلى أهمية الطريق كونه يربط طريق القصيم مع المدينة المنورة، ويربط محافظتي الرس والنبهانية، ويسهم في تسهيل الحركة المرورية للمسافرين.