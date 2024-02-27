فيصل بن مشعل يتفقد مشروع تقاطع "‫القصيم- المدينة المنورة" مع "الرس والنبهانية"

تَفقد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مشروع تقاطع الطريق الرابط بين منطقة القصيم ومنطقة المدينة المنورة مع طريق محافظتي الرس والنبهانية، الذي يبلغ طوله 26 كم2، وبتكلفة إجمالية قرابة 256 مليون ريال.
واطلع خلال زيارته اليوم، على سير العمل بمراحل المشروع، مستمعًا لشرح من مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس محمد الشمري عن ما تم إنجازه بالمشروع ومراحل سير العمل؛ حيث بيّن أن المشروع يتضمن جسرًا بطول 900م2 لمرور وادي الرمة، إضافة إلى أهمية الطريق كونه يربط طريق القصيم مع المدينة المنورة، ويربط محافظتي الرس والنبهانية، ويسهم في تسهيل الحركة المرورية للمسافرين.
وأكد أمير منطقة القصيم، الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمشاريع النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة؛ مشيرًا إلى جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وحرصها على تنفيذ مشاريع المنطقة؛ مما يسهم في دعم البرامج التنموية في جميع المجالات.
ولفت إلى أهمية المشروع الذي يخدم أحد الطرق الحيوية والهامة لأهمية المنطقة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط مناطق المملكة، متطلعًا سموه إلى إنجاز المشروع في موعده المحدد.