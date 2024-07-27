ما بين أمطار وغبار وحر شديد.. تعرَّف على أجواء المملكة اليوم عبر "تقرير الأرصاد"

وعن حالة الرياح في البحر الأحمر قال المركز: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية تتحوّل شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي.