ما بين أمطار وغبار وحر شديد.. تعرَّف على أجواء المملكة اليوم عبر "تقرير الأرصاد"

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتَي جازان وعسير.
وقال المركز: تستمر فرصة هطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي نجران والباحة، ومرتفعات مكة المكرّمة.
وتابع: كما يستمر تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل من مكة المكرّمة إلى جازان، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، فيما يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وعن حالة الرياح في البحر الأحمر قال المركز: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية تتحوّل شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي.
وتابع: حالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.
اما حالة الرياح في الخليج العربي فهي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.